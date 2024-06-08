Дагестан улучшил свои позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата

Правительство Дагестана продолжает работу по улучшению инвестиционного климата в республике. На последнем заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что республика улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2023 год.
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