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Людмила Крылова 35 лет была первой женой Табакова, пока он не ушёл к своей ученице

Людмила Крылова 35 лет была первой женой Табакова, пока он не ушёл к своей ученице

Людмиле Крыловой 85 лет, она родилась 2 октября 1938 года. В кино давно не снимается, на публике почти не появляется.

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