WhatsApp не будет запускать каналы в России из-за риска блокировки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp не станет развертывать функцию каналов в нашей стране, которая может привести к блокировке мессенджера на территории России .
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp не станет развертывать функцию каналов в нашей стране, которая может привести к блокировке мессенджера на территории России .
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