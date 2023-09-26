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WhatsApp не будет запускать каналы в России из-за риска блокировки

WhatsApp не будет запускать каналы в России из-за риска блокировки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp не станет развертывать функцию каналов в нашей стране, которая может привести к блокировке мессенджера на территории России .

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