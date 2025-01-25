Названы меры поддержки для студентов в 2025 году

В 2025 году студенты в России могут рассчитывать на разнообразные льготы и выплаты, направленные на поддержку их учебной деятельности и улучшение условий жизни, рассказал в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» юрист Давид Адамс.
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