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Названы меры поддержки для студентов в 2025 году

Названы меры поддержки для студентов в 2025 году

В 2025 году студенты в России могут рассчитывать на разнообразные льготы и выплаты, направленные на поддержку их учебной деятельности и улучшение условий жизни, рассказал в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» юрист Давид Адамс.

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