Названы меры поддержки для студентов в 2025 году

В 2025 году студенты в России могут рассчитывать на разнообразные льготы и выплаты, направленные на поддержку их учебной деятельности и улучшение условий жизни, рассказал в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» юрист Давид Адамс.