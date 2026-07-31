Крупный пожар на складе DNS разгорелся во Владивостоке ЧП произошло ранним утром. В настоящее время пожар на площади около 5000 м².
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Крупный пожар на складе DNS разгорелся во Владивостоке ЧП произошло ранним утром. В настоящее время пожар на площади около 5000 м².
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