Медвежий угол

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Казаки сформируют отряды Бастрыкина чтоб сдерживать агрессивных мигрантов

Казаки сформируют отряды Бастрыкина чтоб сдерживать агрессивных мигрантов

Казаки сформируют отряды Бастрыкина чтоб сдерживать агрессивных мигрантов       По словам начальника главного управления Федерации союза казаков, генерал-майора Геннадия Ковалева, следует к преступлениям, совершённым мигрантами, относиться строже.

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