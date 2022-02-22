Казаки сформируют отряды Бастрыкина чтоб сдерживать агрессивных мигрантов По словам начальника главного управления Федерации союза казаков, генерал-майора Геннадия Ковалева, следует к преступлениям, совершённым мигрантами, относиться строже.
Казаки сформируют отряды Бастрыкина чтоб сдерживать агрессивных мигрантов По словам начальника главного управления Федерации союза казаков, генерал-майора Геннадия Ковалева, следует к преступлениям, совершённым мигрантами, относиться строже.
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