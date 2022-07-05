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1945. Помост на живых «сваях»

1945. Помост на живых «сваях»

Всем привет, друзья! Саперы — «труженики войны» В начальный период Великой Отечественной войны саперы-строители возводили многие тысячи километров оборонительных рубежей, ставили мины на пути вражеских солдат и танков, сооружали полосы заграждений.

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