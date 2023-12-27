Соединенные Штаты будут делать все, чтобы держать на плаву тему Украины весь 2024 год. С соответствующим прогнозом выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии