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Захарова: США будут делать все, чтобы держать на плаву тему Украины весь 2024-й

Захарова: США будут делать все, чтобы держать на плаву тему Украины весь 2024-й

Соединенные Штаты будут делать все, чтобы держать на плаву тему Украины весь 2024 год. С соответствующим прогнозом выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова.

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