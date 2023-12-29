Как сделать новогоднюю открытку своими руками

Новогодняя открытка – традиционный символический подарок, который принято дарить близким людям. Если вы хотите, чтобы ваша открытка всегда напоминала о вас и вашей семье, то попробуйте сделать ее самостоятельно.
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