Почти десяток дорог запланировали отремонтировать в Новосибирске

В Новосибирске отремонтируют дороги на 9 улицах более чем за 500 миллионов рублей в 2024 году. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил два тендера на ремонт 9 улиц в 2024 году на общую сумму около 508 миллионов рулей.