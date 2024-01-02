Почти десяток дорог запланировали отремонтировать в Новосибирске

В Новосибирске отремонтируют дороги на 9 улицах более чем за 500 миллионов рублей в 2024 году. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил два тендера на ремонт 9 улиц в 2024 году на общую сумму около 508 миллионов рулей.
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