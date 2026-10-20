Марко Рубио, занимающий пост госсекретаря США, подчеркнул на канале Fox News, что для трех ведущих мировых держав – России, Китая и Соединенных Штатов – поддержание постоянного диалога является критически важным.
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