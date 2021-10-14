Пакистанский представитель подчеркивает важность углубления связей с Ираном

13 октября председатель Постоянного комитета по иностранным делам сената Пакистана, подчеркнув важность развития двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Иран в торгово-экономической сфере, заявил: «Мы стремимся к дальнейшему развитию отношений между Тегераном и Исламабадом».
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