Российский лидер Владимир Путина своим указом назначил Константина Шестакова, занимавшего пост мэра Владивостока, временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
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