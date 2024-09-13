Пачка Cheetos уничтожила Карлсбадские пещеры в национальном парке Нью-Мексико

Фото: iflscience.com Национальный парк Нью-Мексико погрузился в хаос и разрушение после того, как пачка популярных чипсов Cheetos стала причиной экологической катастрофы в знаменитых Карлсбадских пещерах.
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