Times: Россия смогла значительно усовершенствовать системы РЭБ и ПВО

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. С апреля 2023 года Россия серьезно улучшила свои системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также активизировала программы по разработке беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия.