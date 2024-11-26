Сторонников международной террористической организации задержали в Донецке

Скриншот видео Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и регионального МВД в ходе совместных мероприятий выявили в Донецке иностранных граждан, пропагандирующих идеологию одной из международных террористических организаций.
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