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Корова в Индии — священное животное

Корова в Индии — священное животное

﻿﻿Корова является священным животным в Индии. Это знают даже школьники. Коровы участвуют в религиозных праздниках, принимают подношения, безнаказанно совершают набеги на городские базары и даже посещают дома импозантных людей.

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