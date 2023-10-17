Президент РФ В. Путин в телефонных разговорах с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта обсудил палестино-израильский конфликт

Москва, 16 октября /Синьхуа/ -- В понедельник состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с президентами Сирии Башаром Асадом, Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых обсуждался текущий палестино-израильский конфликт.
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