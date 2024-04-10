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Сожитель найденной мертвой у мусорки женщины убил ее из-за беспорядка в квартире

Сожитель найденной мертвой у мусорки женщины убил ее из-за беспорядка в квартире

Скриншот видео Сожитель найденной у мусорки в Красноярске убитой женщины рассказал, что избил ее до смерти из-за беспорядка в квартире и вынес тело из дома через неделю, сообщает 10 апреля региональное управление Следственного комитета РФ.

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