Сожитель найденной мертвой у мусорки женщины убил ее из-за беспорядка в квартире

Скриншот видео Сожитель найденной у мусорки в Красноярске убитой женщины рассказал, что избил ее до смерти из-за беспорядка в квартире и вынес тело из дома через неделю, сообщает 10 апреля региональное управление Следственного комитета РФ.
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