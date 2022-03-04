Культурология.рф

34 подписчика

Кино: Почему брачный аферист из Tinder, обманувший девушек на 10 миллионов дол, остается на свободе

Кино: Почему брачный аферист из Tinder, обманувший девушек на 10 миллионов дол, остается на свободе

В феврале 2022 года весь мир узнал о том, как израильтянин Саймон Леваев, используя своё обаяние и умение «пускать пыль в глаза», очаровывал девушек из разных стран, а затем благополучно использовал их деньги себе во благо.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх