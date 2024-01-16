Губернатор Гусев: 35 квартир повреждены при атаке БПЛА в Воронеже

Официальный телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева В Воронеже 35 квартир получили повреждения во время атаки украинских беспилотников, сообщил утром 16 января губернатор Воронежской области Александр Гусев.
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