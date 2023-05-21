Репортёр

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дина Скребец
    Шапито и есть. Дешёвый его вариант. И нечего обижаться. На Мельника же Шольц не обиделся за обиженную ливерную колбас...Посол Украины в П...
  • Гарий Щерба
    Да Литва  ДАВНЫМ ДАВНО  уже  ПЕРЕИМЕНОВАЛА  и по второму  КРУГУ  решила ещё  ХАЙПАНУТЬ .....!!!В Литве вслед за ...
  • Олег Севастопольский
    Ржач псом политаяПоляки отныне буд...

Польша должна выплатить РФ $750 миллиардов за послевоенное восстановление страны – Володин

Польша должна выплатить РФ $750 миллиардов за послевоенное восстановление страны – Володин

Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх