Биржи АТР не пришли к единому тренду по итогам пятницы

Азиатские рынки акций показали разнонаправленную динамику пятничных торгов. Инвесторы отыгрывали локальные новости, в целом, закладывая опасения разгона инфляции, отдаляющей волну смягчений монетарной политики мировыми ЦБ.
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