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Чем был Большой террор

Чем был Большой террор

Крайне серьёзные объёмы документов перелопатил. И даже книжку написал про Большой террор. На меня сразу обрушились – как это, кто выдумал террор.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Ну, да! Как раз со сталинской подписью все и делалось!
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1 час.
Александр Платов
Пидорис говняный, ты лично видел, как Сталин свои подписи ставил? Подстилка ты подпиндосная, тебя уже отымели во все дырки, что ты пасть свою вонючую раззявил? А ну иди, подмахивай своей пиндосной швали - а то получишь ата-та по своей вонючей жопе, утырок говняный!
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44 мин.
Елена Киршанская
Хм.. Сразу видно - поэт текст писал. Большой террор был. И даже очень большой. Ровно такой же и сейчас будет. Если заинтересованных лиц за жабры   брать начнут.   Потому Путин и не обостряет - знает что потом история на него все повесит. Как на Сталина  повесила  чужие макли. Хорошо хоть спецслужбы у нас сейчас  не то что в сталинские времена - прям энциклопедия еврейских фамилий.  А на что способны эти  НЕправославные  люди - все уже в Газе видели. И как бейтаровцы под Белым домом  в ельцинские времена бегали - тоже все знают. Большой террор был. жестокий и беспощадный.   Ну а вы как думали! Социализм построить - это вам  не конфетку съесть.  Много хороших людей полегло  пока за социализм боролись. Вечная им память
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