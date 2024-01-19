Чем был Большой террор

Пидорис говняный, ты лично видел, как Сталин свои подписи ставил? Подстилка ты подпиндосная, тебя уже отымели во все дырки, что ты пасть свою вонючую раззявил? А ну иди, подмахивай своей пиндосной швали - а то получишь ата-та по своей вонючей жопе, утырок говняный!

Елена Киршанская

Хм.. Сразу видно - поэт текст писал. Большой террор был. И даже очень большой. Ровно такой же и сейчас будет. Если заинтересованных лиц за жабры брать начнут. Потому Путин и не обостряет - знает что потом история на него все повесит. Как на Сталина повесила чужие макли. Хорошо хоть спецслужбы у нас сейчас не то что в сталинские времена - прям энциклопедия еврейских фамилий. А на что способны эти НЕправославные люди - все уже в Газе видели. И как бейтаровцы под Белым домом в ельцинские времена бегали - тоже все знают. Большой террор был. жестокий и беспощадный. Ну а вы как думали! Социализм построить - это вам не конфетку съесть. Много хороших людей полегло пока за социализм боролись. Вечная им память