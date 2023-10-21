Голубцы с курицей - быстро, вкусно и недорого. Ленивые голубцы с фаршем в духовке, пошаговый рецепт.

Быстро, вкусно и недорого - вот три кита, на которых держатся ленивые голубцы с фаршем в духовке. Этот рецепт с курицей станет настоящим спасением, когда нужно приготовить что-то сытное и аппетитное без особых затрат времени и средств.
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