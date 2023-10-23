Автоэксперт Хасянов призвал выбирать зимние шины российского производства

Рост цен на иностранную зимнюю резину наблюдается на фоне сложной и дорогой логистики. В связи с этим автоэксперт Руслан Хасянов призвал россиян обратить внимание на шины отечественного производства, пишет «Вечерняя Москва».
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