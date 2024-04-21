Интересная жизнь с Vera Star Элитные автомобили, битком набитые деньгами тумбочки, налаженный бизнес в России.
Родственникам Шахина Аббасова ничего не будет за укрывательство. Новый поворот в деле убийства мотоциклиста
Комментарии
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Василий
Книга "Крёстный отец", когда мафиози убили продажного офицера-полицая, все тамошние силовики были "брошены" на борьбу с мафией, "боролись" долго, неделю. Но потом подошли счета которые оплачивались за счет взяток от мафиозных структур, и всё затихло. К гадалке не ходи - у нас будет тоже самое, Бастрыкин как всегда возьмёт это дело под свой контроль, местные полицаи для вида понадувают щеки и всё затихнет.
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2 час.
В
Василий
Фильм "Менялы", "слепой" по этому делу сказал - "... нужные люди прикормлены".
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2 час.
Сергей Трофимов
все потому что менты и судьи продажные твари
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1 час.
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