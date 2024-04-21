Родственникам Шахина Аббасова ничего не будет за укрывательство. Новый поворот в деле убийства мотоциклиста

Василий

Книга "Крёстный отец", когда мафиози убили продажного офицера-полицая, все тамошние силовики были "брошены" на борьбу с мафией, "боролись" долго, неделю. Но потом подошли счета которые оплачивались за счет взяток от мафиозных структур, и всё затихло. К гадалке не ходи - у нас будет тоже самое, Бастрыкин как всегда возьмёт это дело под свой контроль, местные полицаи для вида понадувают щеки и всё затихнет.