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Родственникам Шахина Аббасова ничего не будет за укрывательство. Новый поворот в деле убийства мотоциклиста

Родственникам Шахина Аббасова ничего не будет за укрывательство. Новый поворот в деле убийства мотоциклиста

Интересная жизнь с Vera Star Элитные автомобили, битком набитые деньгами тумбочки, налаженный бизнес в России.

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Комментарии
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Василий
Книга &quot;Крёстный отец&quot;, когда мафиози убили продажного офицера-полицая, все тамошние силовики были &quot;брошены&quot; на борьбу с мафией, &quot;боролись&quot; долго, неделю. Но потом подошли счета которые оплачивались за счет взяток от мафиозных структур, и всё затихло. К гадалке не ходи - у нас будет тоже самое, Бастрыкин как всегда возьмёт это дело под свой контроль, местные полицаи для вида понадувают щеки и всё затихнет.
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2 час.
В
Василий
Фильм &quot;Менялы&quot;, &quot;слепой&quot; по этому делу сказал - &quot;... нужные люди прикормлены&quot;.
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2 час.
Сергей Трофимов
все потому что менты и судьи продажные твари
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1 час.

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