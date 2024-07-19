В Астрахани адвокат «развел» своего подзащитного на 4 миллиона рублей

Защитник или мошенник? Астраханские следователи из отдела по особо важным делам СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении местного адвоката, которого подозревают в покушении на особо крупное мошенничество.
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