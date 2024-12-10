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Каддафи предупредил Асада заранее

Каддафи предупредил Асада заранее

В 2008 году, выступая на саммите Лиги арабских государств в Дамаске, Муаммар Каддафи предупреждал присутствующих, что они «на очереди».

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Комментарии
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Sergiy Che
Ой да ладно!! &quot;Окулист&quot; то как раз с Россией не ссорился, когда стали у него делать &quot;арапску весну&quot; сразу пригласил из РФ ВКС России и дал указанные ему Путиным территории под военные базы!  Потому его с семьёй ща и спасла Москва ака союзника (своих не бросаем)). Эт Каддафи выгрёбывался - не платил долги РФ ещё Совку задолженные и пытался седалищем на всех стульях усидеть и Саркозям баба давал на избрание и с Британией - главными подпиндосниками заигрывал признав себя террористом и выплачивая жертвам терактов бабла -   https://www.kommersant.ru/doc/335777                                         думал что он &quot;самый хитрожопый&quot; и всех переиграет - заигрался.... и доигрался. Над его такими лицемерными выступлениями с такими предупреждениями Асад который всё это лицемерие понимал имел право ухмыляться...
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