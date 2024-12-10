Каддафи предупредил Асада заранее

Sergiy Che

Ой да ладно!! "Окулист" то как раз с Россией не ссорился, когда стали у него делать "арапску весну" сразу пригласил из РФ ВКС России и дал указанные ему Путиным территории под военные базы! Потому его с семьёй ща и спасла Москва ака союзника (своих не бросаем)). Эт Каддафи выгрёбывался - не платил долги РФ ещё Совку задолженные и пытался седалищем на всех стульях усидеть и Саркозям баба давал на избрание и с Британией - главными подпиндосниками заигрывал признав себя террористом и выплачивая жертвам терактов бабла - https://www.kommersant.ru/doc/335777 думал что он "самый хитрожопый" и всех переиграет - заигрался.... и доигрался. Над его такими лицемерными выступлениями с такими предупреждениями Асад который всё это лицемерие понимал имел право ухмыляться...