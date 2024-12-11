Гороскоп на 11 декабря

11 декабряОвныЭтот день дорогого стоит: Солнце в Стрельце и ваша Луна на одной волне. В такие дни любое дело спорится и настроение прекрасное, так что действуйте!ТельцыВы обожаете порядок в финансах, особенно накануне Нового года.