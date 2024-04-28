Страна и люди
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Страна и люди

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Участников группы «Коррозия металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде

Участников группы «Коррозия металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде

На членов «Коррозии металла» составили протоколы из-за нацистской символики На концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде задержали лидера коллектива Сергея «Паука» Троицкого, двух гитаристов и около 40 зрителей, рассказала директор группы Мария Рунова.

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