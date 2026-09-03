Как подороже сдать машину в трейд-ин? От чего зависит итоговая оценка?

Перед визитом к дилеру многие стараются навести идеальный порядок в машине. Но итоговая цена выкупа зависит не столько от потраченных усилий, сколько от того, как оценщик воспримет автомобиль в целом.
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