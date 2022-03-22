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Лолита Милявская воссоединилась с дочкой и готовится к концертам

Лолита Милявская воссоединилась с дочкой и готовится к концертам

58-летняя певица Лолита Милявская рассказала поклонникам о своих творческих планах. Лолита Милявская очень переживала, что в Киеве у нее остались мама и особенная дочь, однако она все же смогла найти выход из положения и воссоединилась с семьей.

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