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Как Русь стала литовской

Как Русь стала литовской

После татаро-монгольского вторжения в западной и южной части Древней Руси шли точно такие же социальные процессы, что и на северо-востоке.

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