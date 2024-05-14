Новосибирца Гурулева признали диверсантом за поджог цистерны на железной дороге

За тайное сотрудничество с представителем иностранной организации с целью подрыва безопасности России, за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ и подготовку диверсии 14 мая осудили 47-летнего Дмитрия Гурулева.
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