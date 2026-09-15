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Происшествия

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Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в поисковых мероприятиях в Монголии

Сотрудники Следственного комитета России приняли участие в поисковых мероприятиях в Монголии

В этом году российские поисковые отряды снова работают на берегах монгольской реки Халхин-Гол. Именно здесь в 1939 году объединенная группировка советских и монгольских бойцов остановила японскую интервенцию.

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