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В ДНР уничтожили украинских боевиков

В ДНР уничтожили украинских боевиков

В Минобороны рассказали об уничтожении части переброшенного в Донецкую народную республику (ДНР) украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) на границе с Днепропетровской областью.

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