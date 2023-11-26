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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лопырева о зарплатах футболистов: «Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда отдают здоровье. Травмы, психологическое напряжение – этому не позавидуешь»

Лопырева о зарплатах футболистов: «Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда отдают здоровье. Травмы, психологическое напряжение – этому не позавидуешь»

«Когда люди критикуют футболистов, они забывают, что их век очень короткий. Футболист в среднем может играть до 35.

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