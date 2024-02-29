ПВО ликвидировала украинские беспилотники над Белгородом и Крымом

РИАМО - 29 фев. Вооруженным силам РФ удалось пресечь попытку Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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