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НЕЖНЫЙ ЛИМОННЫЙ ТОРТ

НЕЖНЫЙ ЛИМОННЫЙ ТОРТ

Ингредиенты: просеянной муки — 2 1/3 Стакана (коржи) разрыхлителя — 2 3/4 Чайных ложки (коржи) соли — 1/4 Чайных ложки (коржи) сахара — 1 3/4 Стакана (коржи) лимонной цедры — 2 Чайных ложки (коржи) сливочного масла комнатной температуры — 3/4 Стакана (коржи) молока комнатной температуры — 1 Стакан (коржи) яичных белков — 5 Штук (коржи) винного камня — 1/4 Чайных ложки (коржи) сливочного масла — 1/2 Стакана (крем) сахара — 3/4 Стакана (крем) свежевыжатого лимонного сока — 1/2 Стакана (крем) лимонной цедры — 3 Ст.

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