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В Госдуме озвучена очередная скандальная инициатива: "Заретушировать под Новый Год все любимые советские фильмы"

В Госдуме озвучена очередная скандальная инициатива: "Заретушировать под Новый Год все любимые советские фильмы"

Интересная жизнь с Vera Star Слушайте, кто-нибудь может сказать откуда берут идеи для своих инициатив наши депутаты? Последнее время Госдума буквально фонтанирует предложениями которые вызывают уже не то что удивление, а откровенную враждебность у населения.

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Комментарии
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Константин Забудаев
И вот за такой депутатский бред они (депутаты) гребут бабло, которое и не снилось рабочим.
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1 час.
Воронков Виктор
Бабы должны рожать а мужики их содержать! Если нет мужика - продавай детей государству..
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41 мин.
Александр Тарасов
Депутатам опять не чем заняться... 😛
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22 мин.

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