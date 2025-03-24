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  • Людмила Лепаева
    Неужели их пустят в страну.Чтобы молодежи мозги зас......тьПримеряют патриот...
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"Купол Донбасса" сорвал 185 атак украинских беспилотников за неделю

"Купол Донбасса" сорвал 185 атак украинских беспилотников за неделю

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев За неделю система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" сорвала 185 атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру в ДНР, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

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