Небензя сообщил, что Зеленский пытается настроить Трампа против России

Глава постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что Владимир Зеленский и поддерживающие его власти государств Европейского Союза надеются ввести в заблуждение лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.