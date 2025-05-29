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Небензя сообщил, что Зеленский пытается настроить Трампа против России

Глава постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что Владимир Зеленский и поддерживающие его власти государств Европейского Союза надеются ввести в заблуждение лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

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