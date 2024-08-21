Живой товар - проблема торговли людьми

Нет современного человека, который не слышал бы о проблеме торговли людьми.Торговля людьми (траффикинг) - серьезная социальная проблема, представляющая опасность для фундаментальных прав человека: на жизнь, на свободу передвижения, на то, чтобы не подвергать пыткам.