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Живой товар - проблема торговли людьми

Живой товар - проблема торговли людьми

Нет современного человека, который не слышал бы о проблеме торговли людьми.Торговля людьми (траффикинг) - серьезная социальная проблема, представляющая опасность для фундаментальных прав человека: на жизнь, на свободу передвижения, на то, чтобы не подвергать пыткам.

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