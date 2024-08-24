Из-за потерявшего сознание на поле футболиста в Уругвае отменены все матчи

В Уругвае отменены все матчи профессиональных лиг, которые были запланированы на текущие выходные. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Ассоциацию по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP).
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