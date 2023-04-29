История и археология: Женщины ненавидели ее, а король менял под нее законы: кто она - первая официальная фаворитка короля Франции

Агнесса Сорель – одна из ярчайших представительниц своего времени. Будучи первой в истории Франции официальной фавориткой короля, она не только стала настоящей революционеркой в вопросах стиля и одежды, выведя откровенность на новый уровень.
Агнесса Сорель – одна из ярчайших представительниц своего времени. Будучи первой в истории Франции официальной фавориткой короля, она не только стала настоящей революционеркой в вопросах стиля и одежды, выведя откровенность на новый уровень.
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