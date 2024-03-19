Куда пропала Нобелевская премия Дмитрия Менделеева

В год 190-летия великого русского учёного Д. И. Менделеева стоит в очередной раз ответить на исторический вопрос – каким образом сложилась череда событий, после которых автор всемирно известного Периодического закона остался без Нобелевской премии по химии?.
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