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Военное обозрение

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Куда пропала Нобелевская премия Дмитрия Менделеева

Куда пропала Нобелевская премия Дмитрия Менделеева

В год 190-летия великого русского учёного Д. И. Менделеева стоит в очередной раз ответить на исторический вопрос – каким образом сложилась череда событий, после которых автор всемирно известного Периодического закона остался без Нобелевской премии по химии?.

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