Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новость, которая взбудоражила США

Новость, которая взбудоражила США

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в выборахСуд, все судьи которого были назначены губернаторами-демократами, знаменует собой первый случай в истории, когда третий раздел 14-й поправки был использован для дисквалификации кандидата в президенты.

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