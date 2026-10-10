Трамп разорвал дипломатическую тишину: Норвегия «пятнает» свою репутацию, а он — «величайший миротворец»

Вчера, выступая перед горячими сторонниками в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, Дональд Трамп не смог сдержать своего раздражения и обрушился на Норвегию с критикой, которая звучала как настоящий дипломатический скандал.
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