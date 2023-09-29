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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «ПСЖ»: «Уважаю Супербоул, но это американский спорт, а футбол – самый популярный в мире. Нужно создать интерес к финалу ЛЧ как к шоу»

Президент «ПСЖ»: «Уважаю Супербоул, но это американский спорт, а футбол – самый популярный в мире. Нужно создать интерес к финалу ЛЧ как к шоу»

– Однажды вы сказали, что не понимаете, почему Супербоул – более значимое событие, чем финал Лиги чемпионов.

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